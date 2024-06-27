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У Лисичанську окупанти влаштовують провокації, застосовуючи ударні дрони

Російські військові дронами б'ють по житловій забудові.

У Лисичанську окупанти влаштовують провокації, застосовуючи ударні дрони
Артем Лисогор
Фото: Макс Требухов

У Лисичанську Луганської області окупанти влаштовують провокації, застосовуючи ударні дрони і б'ють по житловій забудові. 

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Місцеві жителі зрозуміли це після чергового нещодавнього теракту росіян. Тоді неподалік рухалася колона військової техніки армії рф, яку ніхто навіть не пробував атакувати", – написав Лисогор у телеграмі. 

За його словами, завдання в окупантів "були іншими".

Російські окупанти на Луганщині погрожують упродовж 30 діб «націоналізувати» житло тих людей, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за російським законодавством. 

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