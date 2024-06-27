Вночі ППО збила 5 ракет та всі 23 запущені Росією "шахеди"

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та 23 ударних БпЛА типу "Shahed".
Про це інформує командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", яку запустили із повітряного простору Тамбовської області РФ.
- 4 крилаті ракети "Калібр". Вони летіли із північно-східної частини акваторії Чорного моря.
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили із повітряного простору Курської області РФ.
- 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ.
В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".
До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.