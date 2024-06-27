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Вночі ППО збила 5 ракет та всі 23 запущені Росією "шахеди"

Одну аеробалістичну ракету "Кинджал" збити не вдалося. 

Вночі ППО збила 5 ракет та всі 23 запущені Росією "шахеди"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та 23 ударних БпЛА типу "Shahed".

Про це інформує командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

  •  1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", яку запустили із повітряного простору Тамбовської області РФ.
  •  4 крилаті ракети "Калібр". Вони летіли із північно-східної частини акваторії Чорного моря.
  •  1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, яку запустили із повітряного простору Курської області РФ.
  •  23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136". Район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ. 

 В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

Збиті вночі цілі
Фото: Повітряні сили України
Збиті вночі цілі

До бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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