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Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)

Ворог запустив крилаті ракети морського базування.

Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Ракета "Калібр"

Повітряні Сили на своїй сторінці у Telegram повідомили про запуск окупантами ракет типу "Калібр". У багатьох регіонах України оголошено сигнал повітряної тривоги.

Станом на 2:14 крилаті ракети морського базування зафіксовано у Миколаївській області, вони тримали курс в бік Кіровоградщини.

Також упродовж вечора та ночі росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед", БПЛА досягли західних областей, чимало досі фіксуються у центральних регіонах.

Доповнення 2:29 : ракети у Кіровоградській області північно-західним курсом.

Доповнення 2:36 : тривогу оголошено у Києві.

Доповнення 2:47 : загроза "Кинджалів" для всієї України через зліт МіГ-31К.

Доповнення 3:00 : був запуск "Кинджалів" у бік Хмельницької області, повідомляють про роботу ППО у Київській області.

Доповнення 3:18 : ракети не фіксуються, БПЛА досі тримають курс в бік західних регіонів. 

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