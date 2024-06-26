Під час матчу збірних України та Бельгії на трибуні розгорнули банер із зображенням Назарія “Грєнки” Гринцевича

Під час гри збірних України та Бельгії на Євро-2024 вболівальники розгорнули банер із портретом загиблого військовослужбовця та футбольного фаната Назарія “Грєнки” Гринцевича.
Це зображення згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих українських військових. Вони у цивільному житті належали до фанатських рухів різних українських клубів.
“Мета акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті. Вони могли б уболівати за збірну на трибунах, але натомість захищають країну і віддають за мир у Європі своє життя”, - повідомили організатори акції “Мир має ціну”.
Назарій Гринцевич уболівав за “Ниву” з Вінниці, звідки він родом.
19-й день народження Назарій зустрів, захищаючи Маріуполь. Чотири місяці Назарій провів у полоні в Росії, після звільнення знову повернувся на фронт.
“Грєнка” разом з побратимами заснував підрозділ, де командував взводом оптичних спостерігачів.
Назарій Гринцевич загинув у бою 6 травня 2024 року, йому був 21 рік.
Про життя "азовця" Назарія Гринцевича, оборону Маріуполя, полон і однолітків читайте у матеріалі на LB.ua.