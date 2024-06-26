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Під час матчу збірних України та Бельгії на трибуні розгорнули банер із зображенням Назарія “Грєнки” Гринцевича

Назарій Гринцевич загинув у бою 6 травня 2024 року, йому був 21 рік.

Під час матчу збірних України та Бельгії на трибуні розгорнули банер із зображенням Назарія “Грєнки” Гринцевича
Під час матчу збірних України та Бельгії на трибуні розгорнули банер із зображенням Назарія “Грєнки” Гринцевича
Фото: Надано вболівальниками

Під час гри збірних України та Бельгії на Євро-2024 вболівальники розгорнули банер із портретом загиблого військовослужбовця та футбольного фаната Назарія “Грєнки” Гринцевича

Це зображення згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих українських військових. Вони у цивільному житті належали до фанатських рухів різних українських клубів.

“Мета акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті. Вони могли б уболівати за збірну на трибунах, але натомість захищають країну і віддають за мир у Європі своє життя”, - повідомили організатори акції “Мир має ціну”. 

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Назарій Гринцевич уболівав за “Ниву” з Вінниці, звідки він родом. 

19-й день народження Назарій зустрів, захищаючи Маріуполь. Чотири місяці Назарій провів у полоні в Росії, після звільнення знову повернувся на фронт. 

“Грєнка” разом з побратимами заснував підрозділ, де командував взводом оптичних спостерігачів. 

Назарій Гринцевич загинув у бою 6 травня 2024 року, йому був 21 рік.

Про життя "азовця" Назарія Гринцевича, оборону Маріуполя, полон і однолітків читайте у матеріалі на LB.ua.

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