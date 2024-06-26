Росіяни поранили мешканця Сумщини

За день окупанти обстріляли 8 громад області.

Сьогодні, 26 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 52 вибухи.

Зокрема, по Великописарівській та Есманьській громадам окупанти били дронами, мінометами та артилерією.

Внаслідок обстрілу Середино-Будської громади з міномету отримав поранення місцевий житель.

Краснопільську громаду росіяни атакували дронами та артилерією.

Хотінську громаду армія РФ атакувала дроном, а Миропільську - БпЛА типу “Ланцет”.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії, а по Білопільській - з мінометів.