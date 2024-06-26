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Росіяни поранили мешканця Сумщини

За день окупанти обстріляли 8 громад області.

Росіяни поранили мешканця Сумщини
Наслідки російського удару по Сумщині (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 26 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 52 вибухи. 

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Зокрема, по Великописарівській та Есманьській громадам окупанти били дронами, мінометами та артилерією. 

Внаслідок обстрілу Середино-Будської громади з міномету отримав поранення місцевий житель.

Краснопільську громаду росіяни атакували дронами та артилерією.

Хотінську громаду армія РФ атакувала дроном, а Миропільську - БпЛА типу “Ланцет”.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії, а по Білопільській - з мінометів.

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