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Папа Франциск зустрівся з родичами українських військовополонених

Усі жінки востаннє мали зв’язок зі своїми сином та коханими ще навесні 2022 року. 

Папа Франциск зустрівся з родичами українських військовополонених
Папа Франциск зустрівся з родичами українських військовополонених
Фото: Vatican News

Папа Франциск під час загальної аудієнції вислухав свідчення групи українських жінок, близькі яких захищали Маріуполь. Вони отримали в Росії судові вироки, через що не потрапляють у списки на обмін.

Про це повідомляє Vatican News.

Під час зустрічі з понтифіком жінки передали йому списки, інформацію про своїх близьких, а також символічні подарунки.

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“У нас сто один незаконно ув'язнений саме з “Азову”, і ми дуже хочемо, щоб саме за них всіх поклопотався Папа Римський, попросив, звернувся до Путіна, тому що їх поміняти можливо лише через амністію або помилування. Вони їм там вже не потрібні, а нам потрібні, ми їх чекаємо”, – сказала Тетяна, 24-річний єдиний син якої вже понад два роки перебуває в російському полоні.

До виключених зі списків на обмін не мають доступу міжнародні організації, такі як Червоний Хрест. 

Усі жінки востаннє мали зв’язок зі своїми сином та коханими ще навесні 2022 року.

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