​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
ГоловнаСуспільствоЖиття

Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу Зеленського щодо повернення депортованих дітей "Bring Kids Back UA"

Шевченко звернувся напередодні матчу української збірної з Бельгією на Євро-2024.

Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу Зеленського щодо повернення депортованих дітей "Bring Kids Back UA"
Фото: Genoa CFC

Напередодні вирішального матчу української збірної з Бельгією на Євро-2024 Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу Президента України Володимира Зеленського по поверненню депортованих дітей, Bring Kids Back UA. 

26 червня президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у своїх соцмережах розповів про 20 тисяч викрадених Росією українських дітей, а також закликав світ приєднуватися до ініційованого Президентом України плану дій по поверненню депортованих дітей, Bring Kids Back UA.

"Підтримуйте ініціативу Bring Kids Back UA: говоріть про українських дітей, депортованих Росією. Давайте зробимо цю місію такою ж об’єднуючою, як футбол, і повернемо дітей додому", — закликав Андрій Шевченко.

Оскільки для збільшення тиску на агресора необхідна ширша і глибша обізнаність громадськості у світі про страждання, яких завдає Росія українським дітям і їхнім сім’ям — Bring Kids Back UA та Українська асоціація футболу організували активації під час Євро-2024. Зокрема, 21 червня фанатський корпус Національної збірної України з футболу пройшов Маршем на підтримку місії Bring Kids Back UA у Дюссельдорфі, а за день до цього футболісти Національної збірної України з футболу приєдналися до креативного цифрового флешмобу в Інстаграмі.

Цілі Bring Kids Back UA включають:

  • привернення уваги світу до масштабу проблеми;
  • діяльність щодо повернення та реінтеграції дітей;
  • розвиток сімейного виховання та догляду дітей;
  • документування воєнних злочинів і притягнення до відповідальності Російської Федерації;
  • заохочення та координацію міжнародного співробітництва.

В межах проєкту вже вдалося створити Центр захисту прав дитини, запустити портал “Діти війни” та інформаційну кампанію “Викрадені голоси”, видати книгу та організувати виставки “Living the War” vol. 2, підписати національний план щодо захисту прав дітей, створити міжнародну експертну групу, а також об'єднати майже 40 держав з усього світу в Міжнародну коаліцію країн за повернення українських дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies