Україні вдалося повернути 600 незаконно вивезених Росією дітей, – посол в Нідерландах

Після депортації росіяни змінюють українським дітям громадянство, імена і віддають на усиновлення в російські родини.

Україні вдалося повернути вже 600 незаконно вивезених Росією дітей. Росіяни стверджують, що вони депортували 700 тисяч дітей з території України на територію РФ, однак за даними України, відомо про близько 20 тисяч таких випадків

Про це посол України в Нідерландах Олександр Карасевич заявив під час свого виступу на Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти в Гаазі, пише Укрінформ.

"Якщо подивитися на масштаб російських злочинів, то цей масштаб величезний. Самі росіяни стверджують, що вони депортували 700 тисяч дітей з території України на свою територію. Але ми маємо дані про близько 20 тисяч таких випадків, і на жаль, наразі тільки 600 переміщених дітей, що були вивезені, повернулися назад додому", — зазначає посол.

Карасевич додає, що Росія навмисне після депортації змінює українським дітям громадянство, імена, віддають на усиновлення в російські родини.

"Таке незаконне вивезення дітей, а також така русифікація наших дітей є частиною геноцидної політики проти нашого народу", — каже він.

Він також зазначив, що було запущено проєкт "Bring Kids Back UA", що є комплексним планом дій на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського. Проєкт об’єднує зусилля всіх органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх українських дітей, депортованих до РФ.