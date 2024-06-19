Росіяни атакували Куп’янський район, поранені двоє жінок

Також російська армія завдала авіаудар по селу Вільхівка у Харківському районі. Там загинула жінка.

"Внаслідок обстрілів села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району поранено дві цивільні жінки. Ушпиталені в медичний заклад", – розповів начальник ОВА.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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