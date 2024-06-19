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Росіяни атакували Куп’янський район, поранені двоє жінок

Ворог обстріляв Новоосинове Курилівської громади.

Росіяни атакували Куп’янський район, поранені двоє жінок
Росіяни поранили мирного мешканця Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Куп'янському районі Харківщини внаслідок російського обстрілу постраждали двоє жінок.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району поранено дві цивільні жінки. Ушпиталені в медичний заклад", – розповів начальник ОВА.

Також російська армія завдала авіаудар по селу Вільхівка у Харківському районі. Там загинула жінка. 

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