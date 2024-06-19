Росія планує відправляти на війну обвинувачених та підозрюваних, — спротив

"Оскільки зеки на Росії вже закінчуються, тепер у справу пішли підозрювані. Так би мовити, без суду приречені на утилізацію в Україні", — зазначають у спротиві.

Росія планує відправляти на війну проти України обвинувачених та підозрюваних у злочинах, адже засуджені у російських в'язницях вже закінчуються.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією спротиву, керівництво Слідчого комітету РФ та Міністерство оборони розпочало реалізацію ще однієї схеми наповнення рядів окупаційної армії. Йдеться про те, що тепер змушуватимуть до підписання контракту із Міноборони обвинувачених і підозрюваних в обмін на припинення кримінальної справи "реабілітуючими підставами".

Поліцейські також "пропонуватимуть" вирушити на війну і людям, які перебувають під адміністративним наглядом. При цьому мають звітувати перед керівництвом за кількістю пропозицій і підписаних контрактів.

Така схема вже працює у всіх регіонах РФ, включаючи й тимчасово окуповані території України. Саме українці стають першими "жертвами" такого нововведення.

"Оскільки зеки на Росії вже закінчуються, тепер у справу пішли підозрювані. Так би мовити, без суду приречені на утилізацію в Україні", — додали у ЦНС.