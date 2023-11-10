Окупанти депортують до РФ українських в’язнів, - ЦНС

За наявними даними, переводять лише тих українських в’язнів, які відмовились від отримання російського паспорта.

Російська окупаційна адміністрація примусово переводить в’язнів-українців з Луганську до Новочеркаська у Ростовській області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Центр національного спротиву отримав докази примусової депортації українських в’язнів, яких росіяни утримують в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ЦНС

За даними ЦНС, переводять лише тих українських в’язнів, які відмовились від отримання російського паспорта.

Нагадаємо, росіяни продовжують приховану мобілізацію на тимчасово окупваних територіях півдня України, називаючи це “добровольчою ініціативою”.