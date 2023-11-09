Президент додав, що майже щотижня стараються посилювати повітряний щит України.

Найгарячіші напрямки фронту станом на цю добу – Авдіївський, Марʼїнський, Купʼянський, Бахмутський.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

Глава держави подякував усім бригадам і кожному підрозділу "за стійкість, за силу, за знищення окупантів". Зеленський зазначив, що "є результати, які надихають" і що їх "буде більше".

Також триває робота з партнерами щодо систем ППО для України.

"Стараємося фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту. Що більш захищеними будуть українське небо, українські міста, села, то більше буде можливостей у наших людей для економічної активності. Зокрема, й для виробництв, серед іншого, оборонних виробництв", - сказав Президент.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 9 листопада повідомив, що окупанти здійснили безуспішні атаки на дев'яти напрямках. Лише на Маріїнському українські захисники відбили 23 атаки.

Водночас на Таврійському напрямку Сили оборони знищили півтисячі окупантів та пів сотні ворожої техніки.