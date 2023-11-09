Упродовж доби окупанти атакували Сили оборони на семи напрямках, - Генштаб

Лише у районі Авдіївки ворог здійснив 23 безуспішні атаки.

Російські окупанти атакували українських бійців на семи напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Куп’янському ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. На Лиманському окупанти вели безуспішні штурмові дії в біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області.

На Бахмутському наші захисники відбили 7 атак противника в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському загарбники за підтримки авіації вели штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак.

На Мар’їнському ворог за підтримки авіації здійснив 23 безуспішні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському рашисти теж залучили авіацію і вели штурмові дії поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Вербового та Роботиного Запорізької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 13 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 9 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Миколаївка, Залізний Міст Чернігівської області; Волфине, Басівка, Юнаківка, Степок Сумської області; Тернова, Ізбицьке, Стариця Харківської області;

на Куп’янському ворог завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Степового Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області;

на Лиманському противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки Донецької області та Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка, Рай-Олександрівка Донецької області;

на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області;

на Мар’їнському завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка;

на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Новоданилівка, Новопавлівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області;

на Херсонському ворожих артилерійських обстрілів зазнали Золота Балка, Токарівка, Понятівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, в окупований Джанкой продовжують прибувати нові групи мобілізованих росіян. Їх готують до перекидання на фронт. Водночас, військові госпіталі Криму забиті пораненими військовими.

Тим часом на Таврійському напрямку Сили оборони знищили пів тисячі окупантів та пів сотні ворожої техніки.