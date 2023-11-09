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Таврійський напрямок: Сили оборони знищили півтисячі окупантів та пів сотні ворожої техніки

Противник застосовує вертольоти Ка-52, Мі-8 і літаки Су-25.

Таврійський напрямок: Сили оборони знищили півтисячі окупантів та пів сотні ворожої техніки
Фото: Telegram/Zelenskiy

Попри спроби російської армії послабити оборону на Таврійському напрямку, українські захисники знищили понад 500 окупантів і майже пів сотні ворожої техніки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Лише за минулу добу на Таврійському напрямку ворог завдав 23 авіаційні удари, провів 44 бойові зіткнення та здійснив 888 артобстрілів.

"Зросла активність ворожої авіації. Противник застосовує вертольоти Ка-52, Мі-8 і літаки Су-25. Активні штурмові дії проводить на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. У фокусі ворога Мар’їнка та Новомихайлівка, де відбито понад 20 атак противника. Для штурмів наших позицій ворог застосовує невеликі групи піхоти",  — зазначив речник Сил оборони.

За словами військового, минулої доби ворог втратив 542 особи. Також знищено "46 одиниць військової техніки. Зокрема 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 7 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 26 БПЛА, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та ще один важливий об’єкт".

"Серед найціннішого — зенітний ракетний комплекс С-300В4 та станція РЕБ "Борисоглєбськ", — констатував Олександр Штупун.

Генштаб інформує: за минулу добу Сили оборони ліквідували близько 1 080 окупантів, 15 танків, 26 безпілотників та крилату ракету ворога.

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