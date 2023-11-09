Ворог атакував з безпілотника село на Херсонщині

Сьогодні росіяни атакували село Золота Балка Херсонсьокї області з безпілотника. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автомобілі. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
«В обід росіяни атакували Золоту Балку з безпілотника», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що внаслідок скидання вибухівки з дрона пошкоджені два автомобілі. Постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, окупанти вдарили по Корабельному району Херсона, внаслідок атаки постраждали троє людей. Пошкоджені багатоповерхівки, будівлі пункту незламності, освітнього закладу та церкви.