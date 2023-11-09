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Зеленський провів розмову з президентом Індонезії: запевнив у готовності відновити експорт сільськогосподарської продукції

Президент України запросив Індонезію приєднатися до Глобального саміту миру.

Зеленський провів розмову з президентом Індонезії: запевнив у готовності відновити експорт сільськогосподарської продукції
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з індонезійським колегою. Він обговорив із Джоко Відодо імплементацію української формули миру та "зернові коридори".

Зеленський розповів про три успішні зустрічі на рівні радників у межах підготовки Глобального саміту миру і запросив Індонезію приєднатися до цих зусиль. Про це він написав у Telegram.

Він також наголосив, що попри спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки. 

"Поінформував співрозмовника про альтернативні «зернові коридори» й запевнив, що Україна готова відновити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію. Запросив приєднатися до глобальної гуманітарної ініціативи #GrainFromUkraine та однойменного саміту в листопаді", – йдеться у повідомленні.

Також президенти обговорили ситуацію на Близькому Сході. Україна виступає за захист мирних людей, безперешкодну роботу гуманітарних коридорів і загальну деескалацію. Україна віддана врегулюванню ситуації за принципом "двох держав" (двох країн для двох народів) – Ізраїлю та Палестини, які живуть поруч у мирі. 

Нагадаємо, що влітку Індонезія презентувала свій "мирний план" для України. Усі пропозиції звелися до трьох пунктів: запровадження режиму припинення вогню без умови виведення окупаційних військ, створення демілітаризованої зони, яка перебуватиме під контролем миротворців, проведення нових референдумів на "спірних територіях" під егідою ООН. Під поняттям "спірна територія"індонезійський чиновник, вочевидь, має на увазі тимчасово окуповані регіони України. Україна цей план розкритикувала як такий, що вигідний росіянам. 

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