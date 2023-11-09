Він закликав американців не вірити, що між Україною і Росією йде “хоч якась боротьба добра й зла”.

Один з претендентів у кандидати у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі, ймовірно, назвав лідера України Володимира Зеленського “нацистом” під час дебатів республіканців у Маямі.

Він гостро розкритикував український уряд, заявивши, що Київ є “недемократичним”.

“Україна не є зразком демократії. Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Вона об’єднала усі медіа в одне державне телебачення. Це не демократично. Вона погрожувала не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це не демократично”, − сказав Рамасвамі.

“Вона прославляла нациста у своїх лавах. Це недемократично. Комік в штанях-карго, чоловік на ім’я Зеленський − робив це у своїх лавах”, – продовжив він. Пізніше представники Рамасвамі заявили, що кандидат не мав наміру посилатися на українського президента, коли робив нацистський коментар, а говорив про інцидент у канадському парламенті у вересні, де відзначили 98-річного українсько-канадського ветерана, який пізніше був ідентифікований як той, хто служив у СС "Галичина".

Республіканець також закликав американців “не купуватись” на те, що між Україною і Росією йде “хоч якась боротьба добра й зла”.

Окрім того, Рамасвамі переконує електорат США, що Верховна Рада проголосувала за заборону Української православної церкви: “Ви хочете, щоб гроші американських платників податків використовували для обмеження християн?”.

Нагадаємо, у серпні Рамасвамі у програмній статті пообіцяв визнати окупацію України Росією та закрити вступ України до НАТО, якщо його оберуть президентом.

На початку листопада конгресмен-республіканець від штату Каліфорнія Майк Ґарсіа опублікував список вимог до адміністрації президента США Джо Байдена для подальшої підтримки України. Окрім нього, лист із вимогами підписали ще семеро конгресменів. На їхню думку, стратегія Байдена про допомогу Україні "так довго, як буде потрібно" не є "розумною стратегією перемоги". Ґарсіа вимагає "стратегію перемоги" з точними оцінками, метою та критеріями закінчення війни.