Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
ГоловнаСуспільствоВійна

Республіканець Рамасвамі назвав Україну "недемократичною" і сказав про "прославляння нацизму"

Він закликав американців не вірити, що між Україною і Росією йде “хоч якась боротьба добра й зла”.

Республіканець Рамасвамі назвав Україну "недемократичною" і сказав про "прославляння нацизму"
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі
Фото: EPA/UPG

Один з претендентів у кандидати у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі, ймовірно, назвав лідера України Володимира Зеленського “нацистом” під час дебатів республіканців у Маямі.

Він гостро розкритикував український уряд, заявивши, що Київ є “недемократичним”.

“Україна не є зразком демократії. Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Вона об’єднала усі медіа в одне державне телебачення. Це не демократично. Вона погрожувала не проводити вибори цього року, якщо США не виділять більше грошей. Це не демократично”, − сказав Рамасвамі. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Вона прославляла нациста у своїх лавах. Це недемократично. Комік в штанях-карго, чоловік на ім’я Зеленський − робив це у своїх лавах”, – продовжив він. Пізніше представники Рамасвамі заявили, що кандидат не мав наміру посилатися на українського президента, коли робив нацистський коментар, а говорив про інцидент у канадському парламенті у вересні, де відзначили 98-річного українсько-канадського ветерана, який пізніше був ідентифікований як той, хто служив у СС "Галичина".

Республіканець також закликав американців “не купуватись” на те, що між Україною і Росією йде “хоч якась боротьба добра й зла”.

Окрім того, Рамасвамі переконує електорат США, що Верховна Рада проголосувала за заборону Української православної церкви: “Ви хочете, щоб гроші американських платників податків використовували для обмеження християн?”.

Нагадаємо, у серпні Рамасвамі у програмній статті пообіцяв визнати окупацію України Росією та закрити вступ України до НАТО, якщо його оберуть президентом.

На початку листопада конгресмен-республіканець від штату Каліфорнія Майк Ґарсіа опублікував список вимог до адміністрації президента США Джо Байдена для подальшої підтримки України. Окрім нього, лист із вимогами підписали ще семеро конгресменів. На їхню думку, стратегія Байдена про допомогу Україні "так довго, як буде потрібно" не є "розумною стратегією перемоги". Ґарсіа вимагає "стратегію перемоги" з точними оцінками, метою та критеріями закінчення війни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies