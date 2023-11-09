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Унаслідок ДТП на блокпостах загинули 11 військовослужбовців, – МВС

Ще 37 зазнали поранень.

Унаслідок ДТП на блокпостах загинули 11 військовослужбовців, – МВС
Фото: Київська міська прокуратура

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок ДТП на блокпостах загинули 11 військовослужбовців.

Про це заявив заступник директора Департаменту комунікації МВС Антон Страшко, повідомляє Радіо Свобода. 

"Загалом на сьогоднішній день внаслідок ДТП, на жаль, 11 службовців – це і поліцейські, і військовослужбовці, загинули. І 37 – зазнали поранення. Такі дані маємо на сьогоднішній день від початку повномасштабної війни", – розповів Страшко.

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Він уточнив, що серед випадків дорожньо-транспортних пригод на блокпостах найчастіше бувають порушення ПДР з боку водіїв. Мова йде про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов.

Страшко додав, що від лютого 2022 року загалом зменшилася кількість блокпостів на дорогах, однак вони залишаються потрібними.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада в Києві водій автомобіля "Рено" збив співробітницю прикордонної служби. Вона несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході. Військова отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості та була госпіталізована.

Також 8 листопада на блокпосту у селі Яноші Закарпатської області водій збив прикордонника, який ніс службу. Прикордонника з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні.

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