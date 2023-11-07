Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві на блокпосту збили військову

Триває слідство.

У Києві на блокпосту збили військову

Вчора ввечері водій автомобіля "Рено" збив співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Зазначається, що військова отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості та була госпіталізована. 

Подія сталась 6 листопада о 21:25 годині у Деснянському районі столиці. На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичного главку.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рено", рухався по проспекту Броварському зі сторони Броварів у напрямку Києва. При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

У результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у лікарню. Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Вказану подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі деталі ДТП.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня на блокпосту на в'їзді до Києва водій автомобіля "Хонда" скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій був тверезий. Суд відправив під варту винуватця ДТП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies