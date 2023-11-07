У Києві на блокпосту збили військову

Вчора ввечері водій автомобіля "Рено" збив співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Зазначається, що військова отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості та була госпіталізована.

Подія сталась 6 листопада о 21:25 годині у Деснянському районі столиці. На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод столичного главку.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 66-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рено", рухався по проспекту Броварському зі сторони Броварів у напрямку Києва. При в’їзді до столиці водій скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

У результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували у лікарню. Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, який показав, що чоловік тверезий.

Вказану подію слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі деталі ДТП.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня на блокпосту на в'їзді до Києва водій автомобіля "Хонда" скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій був тверезий. Суд відправив під варту винуватця ДТП.