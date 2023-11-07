Як профінансувати відбудову: три механізми на прикладі Бородянки

2 квітня 2022 року захисники України змусили російських військових злочинців залишити Київську область, пошкодивши або повністю зруйнувавши понад 28 тисяч об’єктів, більшість з яких житло. За півтора року жителям та владі вдалося частково відбудувати їх частину. Сьогодні залишається необхідність відбудувати ще 13 тисяч зруйнованих або пошкоджених об’єктів.

Фото: Олександр Ратушняк

Фінансування відбудови відбувалося коштом самих жителів, через різноманітні механізми фінансування з державного та місцевих бюджету, а також за сприяння міжнародних організацій таких як Міжнародна організація міграції, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Global Empowerment Mission, Програма розвитку ООН та багатьох інших.

Видатки на відновлення таких об’єктів коштом людей, благодійників та міжнародних організацій практично не можливо ідентифікувати й порахувати. Однак видатки на такі цілі з державного та місцевих бюджетів мають бути підзвітні суспільству, в тому числі для того, щоб кожен житель міста, села чи селища знав про грошову оцінку відбудови. На прикладі міста Бородянка можна розглянути різноманітні механізми бюджетного фінансування відбудови, оскільки коли російські війська проривалися до Києва, саме це місто опинилася на головному їхньому шляху до столиці.

Перший механізм. У 2022 році Уряду необхідно було оперативне фінансування відновлення значної кількості об’єктів в різних деокупованих регіонах. Було прийнято рішення про фінансування відновлення через резервний фонд державного бюджету, а саме ці кошти передавалися до обласних державних адміністрацій, які уже забезпечували організацію процесу відбудови. Так, в Бородянці КМУ через Київську ОДА профінансував 65 об’єктів ціна загальну вартість майже 100 млн грн. Важливо, що для відслідковування відповідних рішень часто потрібно робити запити на отримання відповідної інформації, оскільки постанови розподілення коштів з резервного фонду загальні, а рішення місцевих адміністрацій та рад не завжди оприлюднюють на сайтах.

Другий механізм почав діяти у 2023 році, а саме фінансування з державного бюджету через окремі бюджетні програми коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Так, у червні 2023 року Уряд виділив 200 млн грн для фінансування реконструкції Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення. В цьому випадку, кошти використовуються безпосередньо Бородянським центром соціально-психологічної реабілітації населення через бюджетну програму Міністерства у справах ветеранів. Важливо зазначити, що кошти спрямовуються на дофінансування відбудови Центру, оскільки на початку 2023 року, ця установа провела «цікавий» тендер на 245 млн грн який виграла компанія ТОВ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (хоча на тендері була компанія з дешевшою пропозицією у 237 млн грн). На сьогодні будівництво профінансоване на суму 129 млн грн.

Третій механізм, фінансування відбудови коштом місцевого бюджету через окремі програми. Бородянська територіальна громада прийняла Програму відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації та створення тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб на території Бородянської селищної територіальної громади на 2022-2023 роки. На цю програму громада виділила 81 млн грн, з яких вже використали 69 млн грн.

Розуміння цих механізмів фінансування, а також нагляд за використанням коштів є важливим для забезпечення ефективності витрачання бюджетних коштів, а також уникнення дублювання.

Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Екстрена підтримка громадянського суспільства та ЗМІ у відповідь на війну в Україні» за сприяння Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю автора і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.