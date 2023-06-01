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Тайвань передав понад 5 млн доларів на литовські проекти з відбудови Київщини

Йдеться про об'єкти у Бородянці та Ірпені.

Тайвань передав понад 5 млн доларів на литовські проекти з відбудови Київщини
Фото: decentralization.gov.ua

Тайвань передав понад 5 млн доларів на два проєкти з відбудови Київської області, які реалізує Литва

Про це повідомляє Голос Америки

Уряд Литви виділив понад 9 млн доларів на відбудову дитячого садочка в Ірпені та школи у Бородянці. Передані ж Тайванем гроші направлять на придбання навчального обладнання в ці заклади.

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Заступник міністра закордонних справ Тайваню Рой Чун Лі зазначив, що його країна сприймає Україну як свій образ на іншому континенті, оскільки і Україна і Тайвань мають справу з авторитарними режимами, які застосовують силу для нав’язування свого світогляду.

“Якщо одного дня Тайвань зіштовхнеться з посиленням військового залякування з боку Китаю, ми також будемо шукати вашої допомоги, так само, як зараз ми допомагаємо Україні", - заявив Рой Чун Лі.

Нагадаємо, Тайвань передбачив у своєму бюджеті на 2023 рік приблизно 56 млн доларів для проєктів відновлення цивільної інфраструктури України.

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