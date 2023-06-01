Протягом доби РФ била по девʼяти областях України

Київську область ворог вночі атакував ракетами. Всі цілі знищені. На території області влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів було загорання травяного настилу – пожежа ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків атаки, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу окупанти провели пʼять обстрілів, із мінометів та ствольної артилерії били в Новгород-Сіверський та Корюківський райони. У одному із сіл Корюківського району пошкоджено будинок та лінію електропостачання. Без жертв.

У Сумській вночі ворог здійснив артилерійський обстріл (САУ) по території Краснопільської громади. Попередньо – без наслідків. Дані уточнюються. Учора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади. Краснопільська громада: унаслідок артилерійського обстрілу вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства, пʼять цивільних транспортних засобів та водонапірну башту.

У Запорізькій за добу ворог здійснив 78 обстрілів по 20 населених пунктах. Зокрема авіаудар по Оріхову, атаку безпілотниками в Ольгівському, обстріл ракетними системами залпового вогню по Комишувасі, Залізничному, Червоній Криниці, Полтавці, Єгорівці та Степовому, 70 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та інших селах на лінії фронту. Минулося без постраждалих. 23 нових повідомлення про руйнування цивільних об'єктів: житлові та садові будинки, гаражі, господарчі споруди та інше майно місцевих жителів.

У Дніпропетровській учора вдень ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Вранці на Марганецьку громаду агресор спрямував важку артилерію. Випустив майже два десятки снарядів. Минулося без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

У Луганській противник намагався продавити нашу оборону біля Новоселівського та Стельмахівки у Сватівському районі. Але, як і в районі Білогорівки, росіяни вимушені були з втратами відійти. Ворог щодня продовжує нищити наші села артилерією. Нещодавно пошкодження зазнав будинок жителя Греківки – на щастя, господар не постраждав. Вчора також обстріляли Новоселівське, Невське і Білогорівку. За добу противник здійснив 103 обстріли (425 снарядів).

У Харківській протягом минулої доби ворог масовано обстріляв щонайменше 25 населених пунктів. На Слобожанському напрямку завдав авіаційного удару в районі Плетенівки, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне та Григорівка. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. Завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове. Між селами Чорноглазівка та Калинове Богодухівського району під час проведення польових робіт підірвався на міні трактор. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено приватні житлові будинки, сталася пожежа на двох силосах елеватору. Також горіли шість торговельних павільйонів ТОВ "Ринок", приміщення бібліотеки. Загинув цивільний чоловік 60 років, поранення зазнала та була госпіталізована жінка. Вночі росіяни вдарили по Ківшарівці Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею було вибито вікна в будинках, які розташовані поблизу. За добу піротехніки ДСНС обстежили 9,3 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечних предмети.

У Донецькій за добу росіяни здійснили 24 обстріли: ОТРК "Іскандер", авіаудари (тип ракет не встановлено), "КАБ – 250", РСЗВ "Град", артилерія, танк, міномет. Обстріляли 14 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка, Слов’янськ. Пошкоджено 23 житлових будинки (з них два – багатоквартирних), будівля шахтоуправління "Покровське", ферма, три цивільних автомобілі, гараж. На Донеччині за добу загинули двоє, пʼятеро поранені.

У Херсонській за добу противник здійснив 61 обстріл (309 снарядів), з них по Херсону – 11 обстрілів (57 снарядів). Російські військові поцілили у райони 22 населених пунктів області. Через обстріл селища Дніпровського Білозерської громади травми несумісні з життям отримав 64 річний чоловік. Ворожий снаряд поцілив просто в його будинок. У Широкій Балці Станіславської громади окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову. Її шпиталізували до Херсона, нині лікарі надають дитині необхідну меддопомогу. Всього за добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, пʼять – дістали поранення.

Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок обстрілу балістичними ракетами в Києві загинули троє людей, ще понад 10 були поранені. Всі цілі ворога були збиті, однак уламки впали в трьох районах. За словами свідків, усі три жертви уламків не змогли потрапити в укриття поліклініки.