Київ сам вирішуватиме, як вести бойові дії, однак удари по РФ ми не підтримуємо, − Кірбі

"Президент Зеленський і його військове керівництво вирішують, що робити з військової точки зору, і з обладнанням, яке вони отримали”.

США не вказують Києву як проводити бойові дії, вкотре наголосив координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі.

“Ми не говоримо їм, куди бити. Ми не говоримо їм, знаєте, де не варто бити. Ми не говоримо їм, як проводити свої операції”, − заявив він під час брифінгу.

Кірбі підкреслив, що американці надають ЗСУ зброю, допомагають навчанням та порадами.

“Ми навіть виконуємо ситуаційне моделювання, аби допомогти спланувати наступні дії”, − додав представник Білого дому.

Він зауважив, що “президент Зеленський і його військове керівництво вирішують, що робити з військової точки зору, і з обладнанням, яке вони отримали”.

Кірбі водночас заявив, що Сполучені Штати дуже чітко заявили українцям – і приватно, і публічно, що вони не підтримують атаки углиб Росії з використанням американської зброї. За його словами, Вашингтон отримав запевнення як від Зеленського, так і високопосадовців сфери оборони, що Україна не використовуватиме у майбутньому для цих ударів винищувачі F-16.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. Вартість цього пакета допомоги сягає 300 млн доларів.