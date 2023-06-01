У Києві в результаті атаки росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина (оновлено)

Унаслідок нічної повітряної атаки росіян на Київ загинули троє людей, ще 12 отримали поранення. Також є пошкодження будівель є у трьох районах міста.

Про це повідомила Київська міська війсткова адміністрація.

У ніч проти 1 червня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. У столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів » місцева влада заявляла про роботу ППО. Пізніше в КМВА повідомили, що Росія, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети – всі їх було збито.

У Деснянському районі загинули три особи, з них – дитина (за уточненими даними – девʼятирічна) та 10 осіб травмовано, з них одна дитина.

Пошкодження: Житловий сектор, будинок – вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Пошкодження нежитлового фонду:

зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку

уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері

уламками пошкоджений дільничний пункту поліції

внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

За словами чоловіка однієї з жертв, вона загинула біля закритого укриття поліклініки. Чоловік загиблої Ярослав у коментарі "Суспільному" сказав, що люди під час тривоги бігли в укриття, але його не відкрили.

"Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло", – каже Ярослав.

Кличко вважає винними керівництво поліклініки та району.

За даними журналістів, інші дві жертви теж померли, коли прямували до укриття. Між оголошенням тривоги та вибухами минуло близько 10 хвилин, оскільки ракети були балістичними.

У Дніпровському районі – дві особи травмовано.

Пошкодження: в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

падіння уламків на адміністративну будівлю

є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли

зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

У Дарницькому районі інформація щодо постраждалих на даний час відсутня.

Пошкодження: в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання

падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі

зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Нагадаємо, попередня атака росіян на Київ сталася вночі 30 травня – чотири рази за добу ворог атакував із повітря. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Вибухи лунали у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах. Ближче до 5-ї години ранку відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина, є поранені.

29 травня росіяни вдарили по місту балістичними і крилатими ракетами. Усі були збиті. До того атакували вночі крилатими ракетами і безпілотниками. А іще за 18 годин до того, у ніч на 28 травня, була атака БпЛА.