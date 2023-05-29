Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено

Росіяни близько 11:00 розпочали чергову ракетну атаку на Київ і область. Про це повідомила місцева влада. Відбій для Києва було оголошено о 12:24.

Протиповітряна оборона спрацювала і в області, і в столиці. Мешканців закликали бути в укриттях до відбою.

Після відбою тривоги в КМВА повідомили, що, за попередніми даними, ворог застосував ракети балістичного типу. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно силами і засобами нашої ППО.

"За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань", – зазначив начальник адміністрації Сергій Попко.

Про ймовірність використання саме балістичних ракет повідомив і речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Повітряна тривога була оголошена, і фактично невеликий термін часу знадобився, для того щоби завдати перші удари. Це говорить про те, що було застосовано озброєння – ракети, які летять по балістичній траєкторія. Попередньо – це були «Іскандери»". «Іскандери» є різних модифікацій. Є «Іскандер-М»– це балістична ракета, є «Іскандер-К» – крилата, – сказав він у ефірі телемарафону.

Ігнат додав, що ракети випускали з наземних установок. Не виключено, що це були були С300 чи С400. Точний тип зброї зʼясовується.

Станом на 11:45, за даними КМВА, було відомо про падіння шести уламків ракет. Три з них – у Оболонському районі, один у Деснянському і ще декілька – в Дніпровському. Уламки впали, зокрема, на територію парку, на дорогу, біля АЗС.

Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в одному із районів внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Спалахнув вогонь. Потерпілих немає.

Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

Об 11:54 Кличко повідомив, що ППО працювала на обох берегах Києва. У Подільському через падіння уламків загорілася двоповерхова нежитлова будівля. Є один поранений – його госпіталізували. Крім того, в цьому районі уламки впали на дорогу.

Станом на 11:48 було відомо про падіння уламків у Подільському та Оболонському районах Києва.

"Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", – заявили в КМВА.

Спершу було відомо про вибухи в центральній частині міста.

"Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!" – повідомив мер міста Віталій Кличко.

До центру виїхали екстрені служби.

Уламки, що впали в Оболонському районі, довелося гасити.

Фото: Віталій Кличко в ТГ

Попередня атака на Київ відбулася уночі. Ворог випустив близько 40 повітряних цілей – і ракет, і безпілотників. До того росіяни цілили в столицю у ніч на 28 травня. Таким чином це – уже третій напад за три доби.