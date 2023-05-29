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Темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, – ISW

Це дає Збройним силам України можливість розпочати новий етап операцій. 

Темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, – ISW
Фото: скрин відео

Ватажок російської терористичної організації ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що виведення бойовиків триватиме до 5 червня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"28 травня повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі Бахмута спостерігали, як сили "Вагнера" залишають місто Бахмут, а регулярні російські військові беруть на себе відповідальність за попередні позиції "Вагнера" в місті... Українські військові заявили, що не можуть підтвердити, що регулярні російські сили замінюють групу "Вагнера" в усьому Бахмуті", – ідеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими, що дає Збройним силам України можливість розпочати новий етап операцій.

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Також повідомляється, що в неділю російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська Харківської області, на рубежі Сватове-Кремінна Луганської області, а також –обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка-Донецьк. Також росіяни продовжували обстрілювати міста та селища на півдні України, а окупаційна влада продовжує насильно депортувати українських дітей до РФ.

Нагадаємо, раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку спостерігається зменшення активності ворога, а заява Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута є "латентною капітуляцією".

За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати зі своїх позицій навколо міста Бахмут. Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також заявила, що на флангах у передмісті Бахмута протягом 24 травня спостерігали зниження інтенсивності боїв.

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