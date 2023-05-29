ЗСУ за минулу добу знищили ще 430 окупантів та 61 безпілотник

Росія вже втратила в Україні більше 207 тисяч військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 207 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 207030 (+430) осіб ліквідовано

танків – 3801 (+4)

бойових броньованих машин – 7467 (+11)

артилерійських систем – 3435 (+10)

РСЗВ – 575 (+1)

засоби ППО – 331 (+2)

літаків – 313 (+0)

гелікоптерів – 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61)

крилаті ракети – 1056 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15)

спеціальна техніка – 453 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шести – по його зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс "Тор", шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.