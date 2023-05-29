ЗСУ за минулу добу знищили ще 430 окупантів та 61 безпілотник

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 207 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 207030 (+430) осіб ліквідовано
- танків – 3801 (+4)
- бойових броньованих машин – 7467 (+11)
- артилерійських систем – 3435 (+10)
- РСЗВ – 575 (+1)
- засоби ППО – 331 (+2)
- літаків – 313 (+0)
- гелікоптерів – 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61)
- крилаті ракети – 1056 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15)
- спеціальна техніка – 453 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шести – по його зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс "Тор", шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.