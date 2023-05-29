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ЗСУ за минулу добу знищили ще 430 окупантів та 61 безпілотник

Росія вже втратила в Україні більше 207 тисяч військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 430 окупантів та 61 безпілотник
Фото: Скрін з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 207 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 207030 (+430) осіб ліквідовано
  • танків – 3801 (+4)
  • бойових броньованих машин – 7467 (+11)
  • артилерійських систем – 3435 (+10)
  • РСЗВ – 575 (+1)
  • засоби ППО – 331 (+2)
  • літаків – 313 (+0)
  • гелікоптерів – 298 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61)
  • крилаті ракети – 1056 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15)
  • спеціальна техніка – 453 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також шести – по його зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс "Тор", шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.

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