Для отримання переваги в повітрі Україна потребує 3-4 ескадрильї винищувачів F-16 на певному напрямку, – Повітряні сили

В одній ескадрильї має бути по 12-16 літаків.

Щоб отримати перевагу над ворогом у повітрі на певному напрямку Україні потрібні принаймні 3-4 ескадрильї винищувачів F-16 по 12-16 одиниць.

Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

"Якщо ми розуміємо, що проти нас угруповання, скажімо так, 50 ескадрилій і 39 аеродромів, з яких вони виконують завдання, звичайно, нам хотілося б більше. Але якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі і змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони", – зазначив Голубцов.

Він додав, що для того, щоб спланувати операцію щодо знищення або завдання ударів, варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків.

За словами бригадного генерала, "переваги як такої, тактичної або оперативної, ворог в повітрі не має завдяки тому, що Україна отримала від країн-партнерів досить потужну допомогу: радіолокаційні станції виявлення, спостереження, зенітні ракетні комплекси, і всі бачать на практиці, як ці комплекси працюють і який відсоток ураження цілей".

Разом із тим, на озброєнні у армії ворога є літаки Су-35 і Міг-31БМ, які спроможні застосовувати ракети підвищеної дальності і великої дальності. Україна наразі немає такої можливості.

Нагадаємо, Міністерство оборони України анонсувало, що літаки F-16 з’являться в небі України вже цієї осені.

США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких – винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів.

Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу.