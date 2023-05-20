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Цієї осені! – Міноборони про літаки F-16

У США перед цим підтвердили, що Україна отримає літаки.

Цієї осені! – Міноборони про літаки F-16
Фото: Міноборони

В українському Міністерстві оборони анонсували, що літаки F-16 з’являться в небі України вже цієї осені. 

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства у Twitter.

"Цієї осені! Найкращий блокбастер військово-повітряних сил усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!" – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу

Як розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки.

Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, Штати підтримали спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Невдовзі міжнародні партнери вирішать, як постачатимуть Україні літаки.

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