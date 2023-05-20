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Санта Клаус існує, народилася нова реактивна коаліція, - Резніков про постачання Україні літаків

Міністр додав до повідомлення відео, в якому він писав листа Санті.

Санта Клаус існує, народилася нова реактивна коаліція, - Резніков про постачання Україні літаків
Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16.

Про це Резніков написав у Twitter.

Резніков додав до повідомлення відео, в якому він писав листа Санті, просивши у нього, окрім іншого, винищувачі.

"Здається, Санта Клаус існує. Сьогодні народилася нова реактивна коаліція! Українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16. Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну. F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав!", - сказав міністр.

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Нагадаємо, що за даними ЗМІ, США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу

19 травня стало відомо, що Португалія приєдналась до авіаційної коаліції, вона буде тренувати українських пілотів та механіків.

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