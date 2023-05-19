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США підтримають навчання українських пілотів на винищувачах, зокрема, F-16

Президент Володимир Зеленський привітав "історичне рішення США підтримати міжнародну коаліцію винищувачів". 

США підтримають навчання українських пілотів на винищувачах, зокрема, F-16
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16, повідомляє CNN.

За словами співрозмовника видання, спільні навчальні заходи не будуть проводитися у США, а, швидше за все, лише у Європі. Однак американський персонал братиме участь у навчаннях разом із союзниками та партнерами. Очікується, що на це піде кілька місяців.

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"Оскільки навчання проходитиме найближчими місяцями, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", — сказав чиновник агентству.

У березні США прийняли двох українських пілотів на військовій базі в Тусоні (штат Арізона), щоб оцінити їхні навички використання авіасимуляторів та оцінити, скільки часу їм потрібно для навчання управлінню різними військовими літаками, серед яких- і F-16. Конгрес передбачив гроші у бюджеті на 2023 рік на таке навчання.

Тим часом Президент Володимир Зеленський привітав "історичне рішення США підтримати міжнародну коаліцію винищувачів". 

"Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту G7 у Хіросімі", - йдеться в дописі глави держави у твітері.

Нагадаємо, днями NYT повідомляв, що CША не хочуть дозволяти навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Тим часом генсек НАТО заявив, що міністри оборони країн-членів Атянсу будуть обговорювати питання можливої передачі Україні винищувачів на зустрічі у червні.

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