Кулеба говоритиме сьогодні у Лісабоні про нову військову допомогу Україні

Очільник МЗС відвідує з робочим візитом Португалію.

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Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснює робочий візит до Португалії.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Глава української дипломатії проведе переговори із міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравіньо та міністеркою оборони Еленою Каррейраш.

Ключовими темами стануть:

надання Україні нової військової допомоги,

Формула миру Президента Зеленського,

координація напередодні саміту НАТО в Вільнюсі,

створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії,

просування до членства в ЄС та відновлення України.

Нагадаємо, Португалія передасть в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин. У березні країна надала Києву три танки Leopard 2A6.