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РНБО заявила, що Зеленський візьме участь у саміті G7 у Японії онлайн (оновлено)

Спершу журналісти писали, що президент приїде особисто. 

РНБО заявила, що Зеленський візьме участь у саміті G7 у Японії онлайн (оновлено)
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Пресслужба Ради національної безпеки і оборони повідомила, що президент Володимир Зеленський братиме участь у саміті країн G7 у онлайн-форматі, а не особисто. Повідомлення оприлюднене після того, як про особисту присутність сказав секретар РНБО Олексій Данілов. 

До того про приїзд президента до Японії писало Bloomberg із посиланням на декілька співрозмовників. Згідно з даними журналістів, проміжною зупинкою на шляху з Києва до Хіросіми мала стати Саудівська Аравія. Там президент взяв би участь у ще одному міжнародному заході. 

"Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації", – зазначили журналісти. 

Японія, яка приймає саміт, говорила, що Зеленський братиме участь у саміті за допомогою відеозвʼязку. 

Олексій Данілов у ефірі телебачення казав, що фізична присутність президента на саміті є важливою, цитує його заяву по телебаченню New York Times.

"Там будуть робитися дуже важливі справи, тому фізична присутність нашого президента важлива для захисту наших інтересів. Надати чіткі пропозиції і чіткі аргументи щодо подій, які відбуваються на території нашої країни", – сказав він.

Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, був би особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати атомну зброю в Україні, зазначає агентство. 

На саміті в Хіросімі зібрались лідери США, Японії, Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії та Канади. Голова уряду Британії Ріші Сунак повідомляв, що G7 вирішила повністю заборонити імпорт російських алмазів, нікелю, міді та алюмінію. 

З частиною лідерів G7 президент України бачився минулого тижня, коли здійснював турне європейськими країнами та провів переговори щодо посилення оборони України. Зеленський був у Італії, Німеччині, Великій Британії та Франції. 

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