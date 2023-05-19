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Британія забороняє весь імпорт алмазів, нікелю, алюмінію та міді з Росії, ЄС теж готує обмеження (уточнено)

Про це оголосив британський премʼєр напередодні відкриття саміту в Хіросімі. 

Британія забороняє весь імпорт алмазів, нікелю, алюмінію та міді з Росії, ЄС теж готує обмеження (уточнено)
Фото: Rishi Sunak Twitter

Велика Британія вирішила заборонити весь імпорт російських алмазів, алюмінію, нікелю та міді. 

Про це напередодні відкриття саміту "Великої сімки" в Хіросімі повідомив у Twitter британський премʼєр-міністр Ріші Сунак. Він наголосив, що обмежувальні санкції завдають шкоди воєнним зусиллям Росії. 

"Забезпечити перемогу України – це найважливіше, що ми можемо зробити для глобального миру та безпеки. Ми забороняємо весь імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю. Санкції мають явний вплив на приниження воєнних зусиль Путіна", – написав він у твітері.

Уточнення. Поки що йдеться про заборону імпорту саме з боку Британії, а не від усієї G7. Президент Євроради Шарль Мішель на полях G7 зазначив, що Євросоюз теж готує обмеження щодо алмазів.

"Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами. Російські діаманти – це не назавжди", – сказав він. 

За словами представника Білого дому, всі члени G7 готуються до нових санкцій проти РФ, а США запропонують власний значний пакет, пише УП

На одному тільки імпорті алмазів Російська Федерація щороку заробляла до $2 млрд. За даними журналістів, санкції проти алмазів на рівні ЄС не передбачені в новому пакеті обмежувальних заходів. У рік повномасштабного вторгнення продаж нікелю РФ наростила на 190% і заробила на ньому 5,8 млрд доларів. Зріс торік і продаж алюмінію, зокрема до США з січня по вересень. У вересні 2022 рівень російського імпорту алюмінію до Штатів упав до мінімуму з 2019. 

G7 обʼєднує США, Японію, Францію, Німеччину, Британію, Японію та Канаду. Група ухвалює санкції проти Росії окремо від пакетних рішень ЄС або індивідуальних рішень країн. 

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