Британія забороняє весь імпорт алмазів, нікелю, алюмінію та міді з Росії, ЄС теж готує обмеження (уточнено)

Велика Британія вирішила заборонити весь імпорт російських алмазів, алюмінію, нікелю та міді.
Про це напередодні відкриття саміту "Великої сімки" в Хіросімі повідомив у Twitter британський премʼєр-міністр Ріші Сунак. Він наголосив, що обмежувальні санкції завдають шкоди воєнним зусиллям Росії.
"Забезпечити перемогу України – це найважливіше, що ми можемо зробити для глобального миру та безпеки. Ми забороняємо весь імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю. Санкції мають явний вплив на приниження воєнних зусиль Путіна", – написав він у твітері.
Ensuring Ukraine wins is the most important thing we can do for global peace and security.— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 19, 2023
We are banning all imports of Russian diamonds, copper, aluminium and nickel.
Sanctions are having a clear impact in degrading Putin’s war effort.
The G7 stands united with 🇺🇦 pic.twitter.com/rrHblLoF5K
Уточнення. Поки що йдеться про заборону імпорту саме з боку Британії, а не від усієї G7. Президент Євроради Шарль Мішель на полях G7 зазначив, що Євросоюз теж готує обмеження щодо алмазів.
"Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами. Російські діаманти – це не назавжди", – сказав він.
За словами представника Білого дому, всі члени G7 готуються до нових санкцій проти РФ, а США запропонують власний значний пакет, пише УП.
На одному тільки імпорті алмазів Російська Федерація щороку заробляла до $2 млрд. За даними журналістів, санкції проти алмазів на рівні ЄС не передбачені в новому пакеті обмежувальних заходів. У рік повномасштабного вторгнення продаж нікелю РФ наростила на 190% і заробила на ньому 5,8 млрд доларів. Зріс торік і продаж алюмінію, зокрема до США з січня по вересень. У вересні 2022 рівень російського імпорту алюмінію до Штатів упав до мінімуму з 2019.
G7 обʼєднує США, Японію, Францію, Німеччину, Британію, Японію та Канаду. Група ухвалює санкції проти Росії окремо від пакетних рішень ЄС або індивідуальних рішень країн.