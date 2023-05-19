Британія забороняє весь імпорт алмазів, нікелю, алюмінію та міді з Росії, ЄС теж готує обмеження (уточнено)

Про це оголосив британський премʼєр напередодні відкриття саміту в Хіросімі.

Велика Британія вирішила заборонити весь імпорт російських алмазів, алюмінію, нікелю та міді.

Про це напередодні відкриття саміту "Великої сімки" в Хіросімі повідомив у Twitter британський премʼєр-міністр Ріші Сунак. Він наголосив, що обмежувальні санкції завдають шкоди воєнним зусиллям Росії.

"Забезпечити перемогу України – це найважливіше, що ми можемо зробити для глобального миру та безпеки. Ми забороняємо весь імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю. Санкції мають явний вплив на приниження воєнних зусиль Путіна", – написав він у твітері.

Ensuring Ukraine wins is the most important thing we can do for global peace and security.



We are banning all imports of Russian diamonds, copper, aluminium and nickel.



Sanctions are having a clear impact in degrading Putin’s war effort.



The G7 stands united with 🇺🇦 pic.twitter.com/rrHblLoF5K — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 19, 2023

Уточнення. Поки що йдеться про заборону імпорту саме з боку Британії, а не від усієї G7. Президент Євроради Шарль Мішель на полях G7 зазначив, що Євросоюз теж готує обмеження щодо алмазів.

"Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами. Російські діаманти – це не назавжди", – сказав він.

За словами представника Білого дому, всі члени G7 готуються до нових санкцій проти РФ, а США запропонують власний значний пакет, пише УП.

На одному тільки імпорті алмазів Російська Федерація щороку заробляла до $2 млрд. За даними журналістів, санкції проти алмазів на рівні ЄС не передбачені в новому пакеті обмежувальних заходів. У рік повномасштабного вторгнення продаж нікелю РФ наростила на 190% і заробила на ньому 5,8 млрд доларів. Зріс торік і продаж алюмінію, зокрема до США з січня по вересень. У вересні 2022 рівень російського імпорту алюмінію до Штатів упав до мінімуму з 2019.

G7 обʼєднує США, Японію, Францію, Німеччину, Британію, Японію та Канаду. Група ухвалює санкції проти Росії окремо від пакетних рішень ЄС або індивідуальних рішень країн.