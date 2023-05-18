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Україна застосувала британські ракети Storm Shadow, - Воллес

Міністр оборони додав, що подробиць озвучувати не буде.

Україна застосувала британські ракети Storm Shadow, - Воллес
Фото: EPA/UPG

В Україні вже застосовували ракети Storm Shadow, які надала Британія.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, передає The Guardian.

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"Все, що я можу сказати, це те, наскільки я розумію, що її (ракету) використовували з того часу, як ми оголосили про їхнє розгортання в Україні", - сказав Воллес на пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арілем Грамом.

"Але я не збираюся вдаватися до подробиць", - додав британський міністр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Згодом це підтвердив міністр оборони країни.

А днями CNN поширило інформацію від двох американських і західних чиновників, що українські війська почали використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для завдання ударів по російських цілях.

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