Україна застосувала британські ракети Storm Shadow, - Воллес

Міністр оборони додав, що подробиць озвучувати не буде.

В Україні вже застосовували ракети Storm Shadow, які надала Британія.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, передає The Guardian.

"Все, що я можу сказати, це те, наскільки я розумію, що її (ракету) використовували з того часу, як ми оголосили про їхнє розгортання в Україні", - сказав Воллес на пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арілем Грамом.

"Але я не збираюся вдаватися до подробиць", - додав британський міністр.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Згодом це підтвердив міністр оборони країни.

А днями CNN поширило інформацію від двох американських і західних чиновників, що українські війська почали використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для завдання ударів по російських цілях.