Чорноморський зерновий коридор роботу не відновив - десятки суден очікують на перевірку

"Про це було оголошено вчора, але поки що ці заяви не призвели до відновлення роботи, і спільний центр у Стамбулі ні вчора, ні сьогодні не перевіряв суду щодо заходу", - повідомив заступник міністра відновлення України Юрій Васьков.

Чорноморський зерновий коридор, який має забезпечити безпечне постачання українських продуктів харчування на світові ринки, досі не відновив роботу, повідомляє The Guardian.

Напередодні про відновлення угоди повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Однак досі десятки суден очікують на перевірку, аби вийти з портів.

"Про це було оголошено вчора, але поки що ці заяви не призвели до відновлення роботи, і спільний центр у Стамбулі ні вчора, ні сьогодні не перевіряв суду щодо заходу", - повідомив заступник міністра відновлення України Юрій Васьков.

Він додав, що перевірка почнеться ще вчора, 17 травня, "одразу після заяв наших партнерів". "Ми чекаємо на позиції партнерів сьогодні і віримо, що вони зможуть вирішити це питання", — додав Васьков.

На інспекцію очікують 62 кораблі.

Нагадаємо, 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці. За його словами, Росія пообіцяла не перешкоджати виходу турецьких кораблів із портів Миколаїв та Ольвія. Раніше експорт зерна здійснювався лише з портів Одеської області. Україна пропонувала відкрити і миколаївські порти.

Згодом посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що в “зерновій угоді” не передбачено задоволення будь-яких потреб Росії.