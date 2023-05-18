Українська компанія сфери ритейлу «Епіцентр К» стала членом Глобального договору ООН, найбільшої у світі спільноти відповідальних бізнесів. Компанія зобов’язалась дотримуватися десяти принципів Глобального договору ООН щодо прав людини, трудових відносин, захисту довкілля та боротьби з корупцією. Також компанія буде працювати над прогресом у таких Цілей сталого розвитку, як міцне здоров’я, доступна і чиста енергія, боротьба зі зміною клімату та сталий розвиток громад.

Епіцентр є найбільшим ритейлером України за об’ємом торговельних площ з широкою географічною представленістю, де працює 38 тисяч людей. При цьому компанія прагне створити максимально ефективну бізнес-екосистему, інвестуючи не тільки у роздрібну мережу, але й в логістику та виробництво. Окрім цього, компанія продовжує підтримувати тисячі вітчизняних постачальників продукції, малих та середніх підприємств.

Вся діяльність Епіцентру з початку створення спрямована на відповідальність та екологічність. Це 20 років успішного бізнесу в Україні на підтримку економіки країни, вітчизняних виробників та мільйонів покупців, починаючи від історичного відкриття першого Епіцентру у 2003 році у столиці України до відкриття інноваційних торгових центрів вже під час війни у 2022 році у Києві та Львові.

Попри повномасштабне російське вторгнення мережа торговельних центрів «Епіцентр» продовжує працювати, допомагати країні, забезпечувати українців всіма необхідними товарами.

«Компанія Епіцентр об’єднує тисячі постачальників і партнерів. В цей непростий час ми створюємо нові робочі місця, розвиваємо економіку країни. Соціальна місія корпоративної відповідальності закладена у підтримці медицини, освіти, спорту. І як потужна екосистема ми вже сьогодні інвестуємо у майбутнє країни. Глобальний договір ООН дає можливість доступу до платформи міжнародних ініціатив, обміну досвідом і бізнес-практиками для національної мережі «Епіцентр» та успішних компаній світу. Ми приєднуємося до команди лідерів для спільної роботи та досягнення глобальних цілей», – зазначила Галина Герега, засновниця та голова ТОВ «Епіцентр К».

В час війни Епіцентр реалізував масштабну благодійну ініціативу «Рятуємо життя» та передав 50 реанімобілів медикам у різні регіони країни, насамперед у прифронтові. Протягом перших місяців російської агресії Епіцентр спільно з місцевою владою створив три гуманітарних хаби, де було опрацьовано тисячі тонн гуманітарної допомоги для сотень тисяч переселенців. Загальна сума допомоги країні в час війни склала понад 1 млрд грн.

Глобальний договір ООН в Україні – це локальна мережа найбільшої у світі спільноти відповідальних бізнесі. Це офіційний представник в Україні глобальної мережі UN Global Compact (Глобального договору Організації Об'єднаних Націй), що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі Десяти принципів у галузі прав людини, охорони праці, захисту довкілля та боротьби з корупцією.