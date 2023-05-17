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Екскерівнику “Укртатнафти” повідомлено про нову підозру у привласненні палива на 2 млрд грн

Детективи БЕБ повідомили про встановлення нових фактів правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії.

Екскерівнику “Укртатнафти” повідомлено про нову підозру у привласненні палива на 2 млрд грн
Фото: Бюро економічної безпеки

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління компанії “Укртатнафта” (2019-2022 рр).

Про це повідомляє пресслужба БЕБ. 

“Через мережу магістральних нафтопроводів службові особи компанії незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирця з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів. Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі підозрюваний перебуває під вартою. Тривають слідчі дії, встановлюється повне коло службових осіб компанії причетних до вчинення незаконної діяльності.

У відомстві нагадали, що детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління ПАТ «Укртатнафта» в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень-лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн. Також колишньому головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомлено про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.

Зазначається, що детективи БЕБ вже забезпечили відшкодування 605 млн гривень у згаданому кримінальному провадженні. Кошти вже поступили до Державного бюджету.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки разом зі Службою безпеки України заявили про викриття масштабних схем привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – «Укрнафта» та «Укртатнафта».

ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" –нафтопереробною.

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