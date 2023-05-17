Південна Корея збирається надати Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки

Підписана попередня угода. Очікується, що Україна також зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури.

Сьогодні, 17 травня, в рамках конференції "Азійське лідерство" відбулася церемонія підписання Попередньої Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), спеціального підрозділу Корейського Експортно-Імпортного Банку.

Про це повідомляє Мінекономіки України.

“Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Республікою Корея в рамках програми Офіційної допомоги розвитку (ODA). Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до $300 млн з'явиться вже в 2023 протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події. Наступний транш до $3 млрд стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд по мірі наповнення пайплайну проектів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів”, – зазначила перша віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Позики надаватимуться Експортно-імпортним банком Кореї в рамках фонду EDCF.

Зазначається, що завершення роботи над Угодою між урядами України та Республіки Корея є важливим етапом, який дозволяє вже зараз розпочати роботу над окремими проєктами.

“Ми сподіваємося, що в найближчі тижні усі формальності будуть завершені і ми зможемо представити бізнес-спільнотам наших країн перші проєкти, які зможуть фінансуватися Фондом”, – додала Юлія Свириденко.

Для залучення фінансування конкретних проєктів будуть укладати окремі кредитні договори. Зі свого боку, Уряд Кореї може надавати гранти та технічну допомогу для підготовки та оцінки проєктів.

Крім того, планується відкриття офісу EDCF в Україні.

“Україна використовує усі можливості для залучення додаткових ресурсів від міжнародних партнерів. Реалізація Угоди відкриє нові можливості для співпраці бізнесу обох країн. Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у повоєнному відновленні нашої країни, а сьогоднішнє підписання дозволить залучити значні інвестиції з Південної Кореї для розміщення в Україні нових технологічних виробництв в стратегічно важливих галузях у партнерстві з глобальними корейськими корпораціями”, – підкреслила Юлія Свириденко.

Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF) заснований Урядом Республіки Корея 1 червня 1987 року з метою сприяння економічному співробітництву між Кореєю та країнами, що розвиваються. Фонд надає фінансову підтримку країнам-партнерам для їх промислового розвитку та економічної стабільності.

Нагадаємо, під час візиту до Сеула перша леді України Олена Зеленська попросила президента Південної Кореї про нелетальну військову допомогу для України.