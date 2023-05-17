Parimatch: за що?

Ми розуміємо, що помилки, до того ж у військовий час, можливі. Але два місяці – достатній строк, щоб нарешті пояснити нам і країні, що це було. Ця колонка – перший особистий заклик від менеджменту компанії надати ці пояснення.

Більше як два місяці тому на нашу компанію наклали санкції . За цей час ми не отримали жодних пояснень щодо того, за які провини, у позасудовому порядку, була припинена діяльність нашої компанії.

На нещодавній зустрічі з міжнародними інвесторами з восьми країн, організованій Horizon Capital, президент Володимир Зеленський говорив про важливість довіри бізнесу. Що передбачає довіра? Прозорість рішень і комунікацію цих рішень. Особливо, коли йдеться про кейси, що можуть розцінюватися як певні негативні сигнали для ринку. Вважаю, що кейс Parimatch якраз є таким випадком.

Ми – заснована у Києві українська компанія, яка вийшла на міжнародний рівень, з українськими акціонерами. Ми були першими, хто отримав державну ліцензію після легалізації грального бізнесу в Україні і з того моменту залишалися найбільшим платником податків у галузі. 51% всіх податків з ринку за 2022 рік, 77% відсотків – за перший квартал 2023 року.

Ми повністю підтримуємо президента, який 28 лютого під час онлайн-виступу на весняному засіданні ради директорів Національної асоціації виробників США застеріг міжнародні компанії, які досі працюють у Росії, про проблеми й репутаційні ризики. Parimatch повністю вийшов з російського ринку ще у березні минулого року, відкликавши франшизу та навіть програмне забезпечення, що підтверджують висновки міжнародних аудиторів.

А тому ми вважаємо, що як наша компанія, так і ринок загалом заслуговують, принаймні, на пояснення з боку відповідальних органів – чому українська Parimatch потрапила під санкції РНБО 10 березня 2023 року? Хто і на яких підставах включив нас до списку російських юридичних осіб?

Це логічні та очевидні запитання, на які мають бути дані вичерпні відповіді. Наприклад, на такі-то компанії накладені санкції, бо ваші акціонери – громадяни Росії. Або ви працюєте у Росії. Або ви підтримуєте ворога, ось докази.

Натомість, немає жодних офіційних пояснень. Пройшло майже два місяці після застосування санкцій. СБУ та РНБО не відповідають, офіційні листи компанії до правоохоронних органів проігноровані.

Замість офіційних коментарів про причини санкцій є лише версії у ЗМІ. Спочатку – що компанія нібито працює у Росії, змінивши назву на Парібет. Ми це спростували документально. Потім представники депутатського корпусу озвучували не менш цікаву інтерпретацію: що санкції, мовляв, було застосовано через ухилення від сплати податків. Проте фіскальні питання не можуть бути підставою для санкцій. Та й вигода держави не в тому, щоб викидати лідера ринку, а в тому, щоб збільшити податкові надходження від нього.

Нарешті, нещодаво в одному з українських видань більш ніж за півтора місяці після санкцій був опублікований матеріал, в якому була представлена напівофіційна позиція СБУ щодо причин запровадження санкцій проти компанії. Напівофіційною її можна вважати тому, що це була відповідь на запит видання. Тобто, правоохоронці вважають, що можуть давати відповідь ЗМІ і не давати відповіді фігуранту санкцій.

Самого листа-відповіді у статті наразі немає. Він був видалений виданням за декілька годин після публікації, залишився лише текст. Проте сам документ зберегли журналісти інших видань. Ми публікуємо цей документ і робимо його детальний аналіз на нашому спеціальному сайті, який був запущений, аби ознайомити громадськість із офіційною юридичною позицію компанії та наочно продемонструвати безпідставність озвучених звинувачень.

Головним доводом у документі є те, що серед найманих працівників секретарських кіпрських компаній, які надавали послуги холдингу Parimatch, були громадянки росії, і що ці компанії надавали аналогічні послуги російським компаніям.

Аргумент не може не викликати подиву, адже функції секретарських компаній зводяться винятково до керування дотриманням законодавства відповідної країни (у нашому випадку Кіпру). Щоб проілюструвати абсурдність закидів з цього приводу наведу простий приклад: у супермаркеті щось купив добропорядний підприємець, а потім щось купив злочинець. Зрозуміло, що факт купівлі чогось у супермаркеті не робить їх спільниками. Так ось, сервісні компанії і є подібними юридичними супермаркетами. Побудова на подібних доводах звинувачень є щонайменше юридичним невіглаством. Не відкидаю, що саме непереконливість документу була головною причиною його видалення з матеріалу.

За першим запитом влади ми готові надати розгорнуті документальні докази того, що компанія не веде жодної діяльності в росії й на окупованих територіях, а також того, що жодних росіян і жодного російського впливу у структурі власності компанії немає, не було і не може бути. Варто нагадати, що компанії групи Parimatch протягом усього часу мали ліцензії КРАІЛ, відповідальну за перевірку організаторів на наявність серед власників або акціонерів громадян або резидентів держави-агресора. Жодних претензій до КРАІЛ у СБУ не було і немає.

Тож офіційної відповіді "за що?" досі немає. А відсутність інформації завжди породжує чутки.

Наприклад про те, що застосування санкцій було актом лобізму, і що це міг бути переділ ринку. І що нібито таким чином в інтересах іншого гравця прибрали лідера ринку.

Звісно, санкції – це економічний удар по компанії, бо ми припинили роботу в Україні. Більше тисячі висококваліфікованих співробітників в один момент втратили роботу. На галузь навішений "санкційний" ярлик. Це удар по соціально-економічному розвитку, оскільки, окрім підтримки ЗСУ на більше ніж 500 мільйонів гривень, Parimatch системно підтримує спорт, фізичну і психологічну реабілітацію людей, зокрема з обмеженими можливостями. Втілює багато інших гуманітарних проектів, про які ми не розповідали, а просто робили. Наприклад, про відкриття першого банку тривалого зберігання крові.

Але не це головне. Ці санкції – це удар, як не парадоксально це звучить, по самих українських санкціях. Адже їхнє бездоказове та свавільне застосування дискредитує сам санкційний інститут. І підриває те, з чого ми почали цю розмову, – довіру. Довіру українського бізнесу до влади, довіру іноземних інвесторів.

Ми закликаємо відповідальні органи перервати мовчання, яке з кожним наступним днем стає все дивнішим, і перейти до цивілізованого діалогу. Ми готові надати всі докази дотримання компанією українського законодавства. Наше сумління чисте.