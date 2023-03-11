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Зеленський затвердив санкції проти 120 осіб та майже 300 компаній

Санкції запроваджені на 50 років проти представників букмекерського та лотерейного бізнесу.

Зеленський затвердив санкції проти 120 осіб та майже 300 компаній
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про санкції проти фізичних і юридичних осіб, які, зокрема, пов’язані з букмекерським та лотерейним бізнесом.

Про це йдеться в президентському указі № 145/2023 від 10 березня 2023 року.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

Згідно з додатками до указу, під санкції підпадають 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

В основному до списку потрапили громадяни РФ, а також Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Туреччини, Кіпру. 

Водночас серед юридичних осіб - "Спортлото", "Спортбет", "Бет.Ру", "Бетсіті", "Матчбет" та інші. 

Як зазначає “Українська правда”, підсанкційні особи й компанії пов’язані між собою. Наприклад, бізнесмен Владислав Бєшкарьов є засновником ТОВ "Парі Інжиніринг Рус", а Олександр Івашкевич – гендиректором цієї компанії. А Раїса та Сергій Самсоненки пов’язані з ТОВ "Фортуна" й ТОВ "Бетсіті", директором в останній працює Леон Тірацуян.

Максим Градинар є гендиректором Букмекерської контори "Парі", а Максим Кірюхін – засновником ТОВ "Управ-Вертикаль". Усі вони потрапили під санкції.

У переліку юросіб, що потрапили під санкції, і розташовані в Україні компанії: "Паріматч", "Покерматч.ЮА", "Поінтлото", "Твоя беттінгова компанія", "Плей Фан Інвестмент", "Фінансова Компанія Лео" тощо.

У вересні минулого року InformNapalm виявив низку онлайн-казино, повʼязаних з російським букмекером 1xBet. За даними журналістів, це Melbet, PoinLoto, FanSport та BetWinner. 

Нагадаємо, нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що санкцій для Росії залишилося небагато, Україні потрібна інша підтримка. Відповідальність Європи полягає в тому, щоб підтримати Україну, в тому числі шляхом надання зброї та боєприпасів.

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