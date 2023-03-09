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У київському метро з’являться стільці для зручності людей під час тривог та патріотичний арт-потяг , - Кличко

КП «Київський метрополітен» отримало гуманітарну допомогу від Міжнародної Організації з Міграції

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало від Міжнародної Організації з Міграції гуманітарну допомогу, яка зробить більш комфортним для людей перебування на станціях під час повітряних тривог. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає сайт Київської міської влади.

«Київський метрополітен – один із об’єктів критичної інфраструктури столиці, що укриває десятки тисяч людей під час атак росіян. Ми не припиняємо поліпшувати умови перебування киян на підземних станціях метрополітену під час повітряних тривог. І сьогодні КП «Київський метрополітен» отримало гуманітарну допомогу від Міжнародної Організації з Міграції. Це – 10 500 розкладних стільців, 1500 ковдр та 1500 матраців», – повідомив Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Він подякував іноземним партнерам і зазначив, що допомога буде розподілена між усіма підземними станціями. Для того, щоб отримати стільці, необхідно звернутися до чергового персоналу на станції. А ковдри та матраци будуть використовуватися у випадку довготривалої повітряної тривоги (понад 12 годин).

Фото: kyivcity.gov.ua

Також Віталій Кличко проїхався новим арт-потягом, який почав курсувати на Червоній гілці київської підземки.

«Сьогодні на лінію підземки вийшов новий арт-потяг. На вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що вже стали символічними за час повномасштабної війни. Проєкт реалізувала компанія «Paint Hunters», яка професійно займається створенням муралів. Кошти з бюджету міста та підземки не залучалися. Художники розписали арт-потяг у подарунок місту та його мешканцям», - зазначив Віталій Кличко.

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