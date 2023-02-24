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За рік війни в Києві 680 разів лунала тривога, - Кличко

Мер столиці підбив підсумки року війни.

За рік війни в Києві 680 разів лунала тривога, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко підбив підсумки року повномасштабної війни проти російських загарбників. Він зазначив, що за рік у столиці 680 разів лунали повітряні тривоги.

Про це він написав у Telegram.

"Друзі! Рік широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. Ми - кожен на своєму місці - робили і робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російського агресора. Я дякую всім киянам, які стояли пліч-о-пліч в перші дні і тижні, аби Київ вистояв. Дякую нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу України!", - зазначив Кличко.

Так, із 24 лютого 2022 року в Києві:

  • Повітряна тривога пролунала 680 разів;
  • Пошкоджені понад 700 будівель. Зокрема, 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти;
  • «Київська служба порятунку» здійснила 48 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці;
  • На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 929 виїздів, надали допомогу 713 пацієнтам;
  • Загинули в столиці понад 160 цивільних мешканців, серед них - 5 дітей;
  • Зареєстровані в Києві понад 229 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких — 40 тисяч дітей;
  • Понад 8 тисяч киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва;
  • Гуманітарний штаб Києва залучив допомогу від 130 міжнародних партнерів;
  • Метро, як укриття, приймало одночасно до 66 940 киян ;
  • Висадили в місті майже 6000 дерев;
  • Одружились 24 852 пари;
  • Розлучились 2 688 пар;
  • Народилось 16 461 немовля: 8 507 хлопчиків та 7 954 дівчинки. Серед новонароджених – 278 двієнь та 4 трійні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив укладення шлюбів під час воєнного стану. Зокрема, шлюби з військовослужбовцями можна укладати за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації.

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