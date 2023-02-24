За рік війни в Києві 680 разів лунала тривога, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко підбив підсумки року повномасштабної війни проти російських загарбників. Він зазначив, що за рік у столиці 680 разів лунали повітряні тривоги.
Про це він написав у Telegram.
"Друзі! Рік широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. Ми - кожен на своєму місці - робили і робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російського агресора. Я дякую всім киянам, які стояли пліч-о-пліч в перші дні і тижні, аби Київ вистояв. Дякую нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу України!", - зазначив Кличко.
Так, із 24 лютого 2022 року в Києві:
- Повітряна тривога пролунала 680 разів;
- Пошкоджені понад 700 будівель. Зокрема, 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти;
- «Київська служба порятунку» здійснила 48 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці;
- На місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 929 виїздів, надали допомогу 713 пацієнтам;
- Загинули в столиці понад 160 цивільних мешканців, серед них - 5 дітей;
- Зареєстровані в Києві понад 229 тисяч внутрішньо переміщених осіб, серед яких — 40 тисяч дітей;
- Понад 8 тисяч киян в перші місяці війни щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва;
- Гуманітарний штаб Києва залучив допомогу від 130 міжнародних партнерів;
- Метро, як укриття, приймало одночасно до 66 940 киян ;
- Висадили в місті майже 6000 дерев;
- Одружились 24 852 пари;
- Розлучились 2 688 пар;
- Народилось 16 461 немовля: 8 507 хлопчиків та 7 954 дівчинки. Серед новонароджених – 278 двієнь та 4 трійні.
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