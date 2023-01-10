Джавеліна, Властилина, Ясміна, Кий, Граф, Оріон: українці продовжують обирати оригінальні імена для своїх малюків

У 2022 році частіше всього новонароджених називали Софія, Марія, Марк та Артем, - ці імена вже не один рік зберігають першість у рейтингу найпопулярніших.

Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

"Звичайно, вибір імені дитини завжди є правом батьків. Коли народжується хлопчик або дівчинка, батьки завжди ставлять собі питання – як назвати дитину?... Не забувайте: ім’я та по батькові, можна в будь-який час законно змінити за бажанням обох батьків, а з 16 років без згоди батьків на власний розсуд", - зазначили в Мін'юсті.

Зазначається, що минулого року на вибір імені впливали кілька різних трендів.

"Історичні події – війни, перемоги – можуть вплинути на популярність імені. Також у народі придумують нові імена: на це впливають події, люди, популярні предмети і технології (як от Джавеліна. Старовинні імена знову відроджуються адже як відомо, нове – це добре забуте старе", - йдеться в повідомленні.

У місті Київ частіше всього дівчат називали Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Анна, Марія, а хлопчиків - Марк, Олександр, Максим, Матвій, Артем.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році у місті Київ:

жіночі: Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпия, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Зємфіра;

чоловічі: Оріон, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенір, Єлеазар, Данко, Явір, Даніслав, Азарій, Велеслав.

У Київській області найпопулярнішими іменами були: Анна, Анастасія, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Поліна, Соломія, Софія; Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Данило, Давид, Дмитро, Матвій, Марк, Максим, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Київщині:

жіночі: Ауріка, Божена, Даяна, Еванджеліна, Емілі, Нарін, Ноель, Рахіль, Ясміна;

чоловічі: Арней, Вільям, Дем’ян, Лавр, Леон, Метт, Серафім, Тамірлан, Теймур.

У Черкаській області дітей частіше називали Анастасія, Анна, Аліса, Аріна, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Мілана, Соломія, Софія, Стефанія, Поліна; Артем, Богдан, Володимир, Владислав, Денис, Дмитро, Іван, Максим, Марк, Матвій, Назар, Олександр, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Черкащині:

жіночі: Авелія, Ая, Глафіра, Ельміра, Емма, Зоряна, Ізольда, Іларія, Кьяра, Керолайн, Луна, Міропія, Мрія, Соля, Тіана, Цвітана, Ясміна, Ятоміра;

чоловічі: Айман, Арей, Гулором, Дар, Єсфірь, Закір, Златан, Ілон, Косма, Любомир, Марс, Меруж, Орест, Радомір, Саян, Тегран, Тихон.

У Вінницькій області немовлят називали Софія, Анна, Анастасія, Вікторія, Соломія; Артем, Дмитро, Максим, Матвій, Марк.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Вінниччині:

жіночі: Поліанна, Афіна, Кірієна, Соломія – Севда, Лоліта, Моніка;

чоловічі: Султан, Єлісей, Радослав, Мойсей, Нікітас.

У Хмельницькій області найуживанішими були імена: Анастасія, Анна, Вікторія, Вероніка, Дарина, Емілія, Єва, Злата, Марія, Надія, Олександра, Поліна, Соломія, Софія, Ярина; чоловічі: Андрій, Артем, Владислав, Давид, Данило, Ілля, Максим, Марк, Матвій, Михайло, Назар, Олександр, Роман, Тимофій, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Хмельниччині:

жіночі: Альвіна, Амалія, Афіна, Ванеса, Вів'єн, Глорія, Зара, Ліліана, Луна, Патріна, Юнна, Ульпана;

чоловічі: Домінік, Іскандер, Маріус, Натаніїл, Нікодим, Раян, Севіур, Стефа, Юсуф.

У Житомирській області малюків називали Аліна, Аліса, Алісія, Ангеліна, Анна, Анастасія, Аріна, Богдана, Валентина, Валерія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Дарина, Евеліна, Емілія, Єва, Єлизавета, Злата, Карина, Катерина, Kipa, Маргарита, Марія, Марта, Мілана, Мирослава, Ніколь, Олександра, Поліна, Софія, Соломія, Юлія, Яна; Андрій, Артем, Артур, Богдан, Володимир, Владислав, Даниїл, Данило, Денис, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Ілля, Кирило, Лев, Макар, Максим, Марк, Мар҆ян, Матвій, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Стефан, Тимофій, Тимур, Юрій, Ян, Ярослав.

Рідковживані імена, які давались дітям в 2022 році на Житомирщині:

жіночі: Аврора, Агата, Аделіна, Адріана, Альбіна, Альвіна, Анелія, Анісія, Божена, Габріелла, Даяна, Даріана, Ділара, Домініка, Еліна, Ельвіра, Еліана, Еміра, Емма, Естер, Ілона, Іларія, Ліана, Ліка, Лія, Маліка, Меліса, Міла, Мілена, Міра, Мія, Моніка, Ніколетта, Ніколоз, Олівія, Радміра, Роза, Роксолана, Руф, Сабіна, Сандра, Стелла, Стефанія, Теона, Ульяна;

чоловічі: Авдей, Айртон, Алекс, Амін, Амібрек, Амір, Арман, Армен, Арсен, Браєн, Білослав, Варфоломій, Веніамін, Дамір, Даніл, Джош, Ернест, Еммануїл, Імран, Йонатан, Лаврін, Ларіон, Леон, Лука, Максиміліан, Мілан, Нестор, Олесь, Оскар, Платон, Радіон, Рінат, Рувим, Самуїл, Сармат, Серафім, Світозар, Тамірлан, Фарід, Хома.

Нагадаємо, в Києві подружжя понад два роки судилося через ім'я новонародженої дитини.

У 2018 році у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити батькам давати своїм дітям імена, що "ображають суспільну мораль" і називати немовлят Януковичами та Золушками. Пропонувалося заборонити дитині давати ім'я і міняти його на складене з назв неживих предметів, придуманих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; одночасно літери, символи та цифри; нецензурну лексику тощо. Однак, цей законопроєкт не схвалили. Такий проєкт також намагалися впровадити у 2014 році.

Пізніше голова Мін'юсту Денис Малюська заявив, що на цей момент в Україні не існує обмежень на присвоєння імені дитині. Він зазначив, що вже неодноразово чув побоювання з боку громадськості, що Мін'юст може заборонити батькам називати дітей незвичайними іменами, однак сам вважає такі заборони консервативним підходом.

"Моя особиста думка: якщо батьки хочуть назвати дитину Z148, то мають на це право, і це нормально", - говорив Малюська.

3 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові". Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу та статтю 149 Сімейного кодексу положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.

Згідно з законом, змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім'я та (чи) по батькові дозволяється із 16 років. З 14 років дозволяється змінити своє прізвище, ім'я та (або) по батькові за згодою батьків чи піклувальників. Закон набув чинності 1 січня 2021 року.