Уночі і зранку 11 січня російські військові обстрілювали переважно центральну частину Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що на Донецькому напрямку знову найбільше постраждала Курахівська громада.

“У Кураховому ворог поцілив у підприємство – пошкоджено техніку та гараж. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок та двоповерхівку, ще 3 будинки пошкоджені частково. Інформацію щодо постраждалих встановлюємо”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

В Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту, а на ранок росіяни здійснили 2 артобстріли та завдали ракетного удару. За попередньою інформацією, без жертв. Обстріли зафіксовано також у Мар'їнській та Очеретинській громадах.

На Горлівському напрямку відбувалися періодичні обстріли околиць Часовоярської та Торецької громад. На Лисичанському напрямку пізно вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Лиману – пошкодили школу. Без жертв.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли приватні будинки у Костянтинівці на Донеччині.