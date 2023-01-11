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Мешканці окупованого Маріуполя замерзають у власних квартирах

Маріупольці вимушені закривати плівкою розбиті вікна.

Мешканці окупованого Маріуполя замерзають у власних квартирах
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

В окупованому Маріуполі в будинках немає не лише опалення, а і вікон. Росіяни нічого не роблять для того, щоб допомогти людям пережити зиму.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Мешканці міста пишуть, що у будинках досі немає не лише опалення, але й вікон. І окупанти нічого не роблять. Люди самостійно закривають вікна плівкою, щоб хоч якось зігрітися. І це тоді, коли на вулиці мінусова температура. Мешканці замерзають у власних квартирах”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Андрющенко додав, що у такій спосіб росіяни продовжують геноцид мирного населення захопленого міста.

 

Нагадаємо, окупанти знищили лівобережжя Маріуполя.

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