Мешканці окупованого Маріуполя замерзають у власних квартирах

В окупованому Маріуполі в будинках немає не лише опалення, а і вікон. Росіяни нічого не роблять для того, щоб допомогти людям пережити зиму.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Мешканці міста пишуть, що у будинках досі немає не лише опалення, але й вікон. І окупанти нічого не роблять. Люди самостійно закривають вікна плівкою, щоб хоч якось зігрітися. І це тоді, коли на вулиці мінусова температура. Мешканці замерзають у власних квартирах”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Андрющенко додав, що у такій спосіб росіяни продовжують геноцид мирного населення захопленого міста.

Нагадаємо, окупанти знищили лівобережжя Маріуполя.