Перекидання військової авіації з Росії в Білорусь швидше призначене для навчань, ніж для наступу, – МО Британії

Перекидання військової авіації з Росії до Білорусі, швидше за все, справді призначене для навчання, а не для нової атаки з того напрямку.

Минулого тижня білоруське міністерство оборони оголосило про проведення з 16 січня по 1 лютого спільних з росіянами навчань тактичної авіації. Станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттер.

Також на авіабазі Мачулищі під Мінськом приземлилися літаки з позначками "Z". Однак у міноборони Британії вважають, що, попри те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою

"Нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України", – вважають у британському міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zTPdQ7rQX7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 11, 2023

Нагадаємо, 9 січня в ДПСУ повідомили, що ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою, РФ та Білорусь спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію.

Білоруські збройні сили з початку повномасштабного вторгнення не були безпосередньо задіяні в бойових діях проти України, але Білорусь надає свою військову техніку і дозволяє росіянам запускати ракети зі своєї території.