Російські війська повністю не захопили Соледар, попри заяви РФ, – ISW

Російські війська не захопили весь Соледар, попри заяви росіян про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Декілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили групи Вагнера просунулися на захід від Соледара. Фінансист вагнерівців Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що вони досі борються проти злагодженого українського опору.

“Станом на 10 січня ISW спостерігав лише візуальне підтвердження сил групи Вагнера в центрі Соледару. Однак реальність побічного контролю над місцевістю в Соледарі затемнюється динамічним характером міських боїв, і російські війська протягом кількох місяців значною мірою намагалися досягти значних тактичних успіхів у районі Соледара”, – зазначено у звіті.

Дослідники зазначають, що водночас взяття Соледара не передбачає негайного оточення Бахмута.

“Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими наземними комунікаціями (GLOC) у Бахмуті”, – додали в ISW.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Соледарі Донецької області тривають бої.

Українські бійці намагаються максимально виснажити росіян.

За минулу добу ворог завдав 86 ударів по місту з різних типів артилерії.