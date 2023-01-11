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Сума додаткової допомоги від Канади на закупівлю NASAMS складає $303 млн

NASAMS – наземна система протиповітряної оборони малої та середньої дальності, яка захищає від атак безпілотників, ракет та літаків.

Сума додаткової допомоги від Канади на закупівлю NASAMS складає $303 млн

Канада закупить для України зенітно-ракетні комплекси американського виробництва NASAMS на 303 млн доларів.

Про це пише Голос Америки.

Йдеться про одну додаткову батарею. 

Згідно з заявою канадського Міністерства оборони, сума безпекової допомоги становить близько 406 млн канадських доларів – на додаток до 500 млн канадських доларів, обіцяних Канадою Україні в листопаді. 

NASAMS – наземна система протиповітряної оборони малої та середньої дальності, яка захищає від атак безпілотників, ракет та літаків.

Додамо, у понеділок Канада завершила операцію з купівлі 88 винищувачів F-35 у американської компанії Lockheed Martin у рамках проєкту вартістю 19 млрд канадських доларів щодо заміни свого застарілого парку винищувачів.

З лютого 2022 року Канада виділила Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд канадських доларів.

Нагадаємо, міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її країна купує у США передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS), щоб передати її Україні.

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