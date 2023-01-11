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Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву

“Ми дуже стурбовані теперішним станом здоров’я та місцем перебуванням Кріса".

Сім'я британця Кріса Паррі, який зник безвісти в Україні, висловила занепокоєння щодо його здоров'я та місця перебування.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій британським міністерством закордонних справ, пише CNN.

“Ми дуже стурбовані теперішним станом здоров’я та місцем перебуванням Кріса”, – йдеться у заяві від імені зниклого.

“Ми, його сім'я та партнер, усі дуже любимо його і були б вдячні, якби нашу конфіденційність поважали у цей важкий час", – додали родичі британця.

Міністерство закордонних справ Великобританії підтвердило CNN у понеділок, що підтримує сім’ї зниклих мешканців Великобританії.

Додаткових коментарів щодо останнього відомого місцезнаходження Кріса МЗС не надало.

Кріс Паррі
Фото: Chris Parry/Instagram/Reuters
Кріс Паррі
Нагадаємо, 9 січня українські медіа з посиланням на Нацполіцію поширили повідомлення про зникнення в Донецькій області двох британських волонтерів. 6 січня вони виїхали з Краматорська до Соледара, після чого звʼязок із ними зник.

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