Сім'я британця Кріса Паррі, який зник безвісти в Україні, висловила занепокоєння щодо його здоров'я та місця перебування.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій британським міністерством закордонних справ, пише CNN.
“Ми дуже стурбовані теперішним станом здоров’я та місцем перебуванням Кріса”, – йдеться у заяві від імені зниклого.
“Ми, його сім'я та партнер, усі дуже любимо його і були б вдячні, якби нашу конфіденційність поважали у цей важкий час", – додали родичі британця.
Міністерство закордонних справ Великобританії підтвердило CNN у понеділок, що підтримує сім’ї зниклих мешканців Великобританії.
Додаткових коментарів щодо останнього відомого місцезнаходження Кріса МЗС не надало.